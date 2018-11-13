Рейтинг лучших онлайн казино в России и мире

Рейтинг лучших казино России 2020 также очень важен. Потому что именно русскоязычные проверенные казино с хорошей отдачей более комфортны для россиян. Ведь чтение информации на родном языке — это очень удобно. На русских сайтах можно легко ориентироваться, досконально изучать правила и условия работы клубов, выбирая для себя оптимальные варианты.

Чтобы не вводить никого в заблуждение, отмечу, что русскими ресурсами принято считать все те, где есть русскоязычный контент. И те, где операторы службы поддержки, отвечают на русском. Полностью русских сайтов сейчас нет, так как в РФ азартная деятельность официально запрещена. А в топ лучших казино для россиян попадают многие европейские клубы.

Почему игроки из России предпочитают играть на рубли

Еще для русскоязычной категории игроков актуальным является момент выбора валюты для ставок. Дело в том, что посетители игорных казино на рубли чувствуют себя гораздо уверенней, когда денежной единицей выступает родная валюта. Потому что таким образом они без перерасчетов могут понять масштаб своего выигрыша.

И здесь тоже стоит сказать, что в перечне лучших казино на деньги в России есть много европейских ресурсов. Ведь они очень лояльно относятся к русскоязычным игрокам, предоставляя возможность держать рубли на балансе и выводить их без конвертации.

Честность и надежность — главные критерии лучших казино России и всего мира

При выборе самого лучшего онлайн казино учитывается множество факторов. Но одними из наиболее ценных всегда являются надежность и честность. В мой рейтинг попали только те заведения, которые предлагают прозрачные условия игры. Это клубы, гарантирующие невмешательство посторонних в результаты, предоставляющие доступ к лицензионному софту и работающие легально. Еще в перечень лучших казино в России попали ресурсы, выплачивающие средства без задержек и долгих проверок.

Лучшие казино мира

Составляя топ лучших казино мира для онлайн игры, я постарался учесть также разнообразие их программ лояльности. А также условия получения и использования бонусов. В моем рейтинге видны все приветственные предложения и другие особенности. К примеру, в одних клубах из перечня самых лучших онлайн казино в России есть фишки вроде хорошего вагера х1. Другие предоставляют игрокам возможность получать кэшбек от проигранных денег. Третьи — разнообразные турниры и лотереи. А четвертые — все вместе взятое.

Какие ресурсы имеют шансы попасть в топ самых лучших казино в 2020 году

Поскольку 2020 год начался не так давно, мой рейтинг лучших казино мира и России составлялся на основании их прошлогодних заслуг и характеристик. В него вошли порталы, которые ведут ответственную честную игру и гарантируют своим клиентам высокое качество сервиса. Кроме того, это те клубы, где можно выводить деньги беспроблемно и быстро. А еще предлагающие софт проверенных производителей и контролирующие правильность проведения розыгрышей.

То есть все проекты, отобранные мною, в полной мере надежны и перспективны. И у них есть все шансы в конце 2020-го тоже попасть в топ лучших онлайн казино России и мира.

Как был составлен белый список лучших онлайн казино

В этой статье я постараюсь подробно расписать чем я руководствовался. Составляя список лучших онлайн казино. При этом сделаю я это простым языком. Чтобы не перегружать вас лишними терминами. А также длинными и не нужными предложениями. Так что перейдем к делу.

Список лицензионных казино и важность лицензии

Давайте выясним самое главное. Без чего не мог быть составлен список лучших казино. А именно — разберем важность лицензии в онлайн казино. Но сначала немножко истории. Еще не так давно в русскоязычном интернете было 99% онлайн казино без лицензии. А тот 1% был представлен зарубежными брендами. Которые рискнули выйти на наш рынок. Но как известно игроки теперь предпочитают исключительно лицензионные казино. Что же изменилось за эти годы?

На самом деле факторов несколько. Предлагаю вам ознакомиться с важнейшими из них:

Появился казино стриминг. Когда игроки начали вести прямые трансляции свой игры, то они выбрали именно лицензионные проекты для игры. В которых возможно было выиграть. И в которых был большой выбор игровых автоматов. Таким образом стримеры казино очень сильно популяризировали лицензионные казино;

Появился казино стриминг. Когда игроки начали вести прямые трансляции свой игры, то они выбрали именно лицензионные проекты для игры. В которых возможно было выиграть. И в которых был большой выбор игровых автоматов. Таким образом стримеры казино очень сильно популяризировали лицензионные казино; Игроков стало гораздо больше. Начиная с 2009 года количество интернет пользователей значительно увеличилось. А значит выросло и число игроков. Появились ресурсы на которых люди делились мнением об игре в том или ином казино. И тут игрокам просто надоел вечный обман. Они начала составлять черные списки казино. И охотно делились им между собой. При этом активно развивался рынок онлайн казино на западе. В результате конкуренции на русский рынок вышли гораздо больше качественных проектов с лицензией. Так качественные бренды с мировым именем задали планку качества. Теперь завсегдатаи онлайн казино поняли простую истину — не может быть хорошего казино без лицензии;

Возникли блоги игроков в казино. Они также повсеместно нахваливали казино с лицензией.

Шаг за шагом количество лицензионных онлайн казино росло. А проектов без лицензии, имеющих скриптовые (поддельные) игровые автоматы, уменьшалось. Такой тренд сохранился и по сей день. Даже не смотря на тот факт, что есть группа людей которая продолжает искать именно скриптовые казино. Такие, как казино Вулкан, Азино и другие подобные. При этом снова и снова наступая на одни грабли. Для таких людей и был создан список лицензионных казино. Но и все казино на сайте имеют лицензию.

За последние 10 лет количество скриптовых казино резко сократилось. Теперь игроки предпочитают только лицензионные казино. И хотят играть только в современные игровые автоматы. Которые прошли лабораторную проверку показателя отдачи.

Как проверить лицензию казино

К сожалению в интернете сегодня существует много мошеннических проектов. Которые маскируют свое казино под лицензионное. При этом полностью или частично подделывая лицензионные игровые автоматы. Так что распознавать нечестное казино становится непросто. Особенно для новичков в мире онлайн казино. Чтобы уберечь вас от недоброжелателей, был создан лучших лицензионных онлайн казино. Но если вы хотите самостоятельно убедить в честности казино, тогда воспользуйтесь этой инструкцией:

Зайдите на официальный сайт интересующего вас казино. Далее спустить в самый низ страницы. И найдите там значок лицензии (нажмите на изображение для увеличения):

Значок лицензии должен быть кликабельным. И после нажатия отправлять на такую страницу:

На этой странице вы можете убедиться в валидности лицензии. А также узнать для каких сайтов она была выдана. Это наиболее простой способ выявление честного казино. Но и без этого можно сказать наверняка что такие проекты как «Вулкан», «Азино777», «Мопс казино» являются мошенниками. Достаточно просто найти любые отзывы и проверить отсутствие лицензии на их сайтах.

Как выбрать казино с хорошей отдачей

Теперь, когда вы понимаете важность лицензии, можно обсудить еще одну важную вещь. Такую как отдача. Для начала определимся с термином.

Отдача игрового автомата (RTP) — важнейший показатель любого слота. Он показывает процент, который гарантированно будет вам возвращен при ставке. Однако примите к сведению, что показатель отдачи тестировался на большой дистанции. То есть он будет максимально точным только тогда, когда вы сделаете много вращений. Таким образом сделав 1 вращений вы можете выиграть очень много. Но и сделав 100 вращений, все они могут быть проигрышными.

Последнего, к сожалению, многие игроки не понимают. Давайте разберем показатель отдачи на конкретном примере. А для наглядности возьмем игровой автомат с очень высокой отдаче — легендарный Blood Suckers от NetEnt. RTP которого составляет 98.00%. Теперь представит что сделали депозит $100 в любое казино из списка лучших. И сделали 100 вращений по $1 в Blood Suckers. Сколько же денег останется на балансе? Очевидным ответом была бы цифра $98. Но на самом деле ответ неизвестен. Так как вы можете или выиграть $10,000. Или же проиграть все $100 без единого бонусного раунда. Но почему так происходит? Потому что кроме отдачи есть еще один показатель — волатильность (изменчивость). Или проще говоря — показатель риска слота.

Волатильность игрового автомата влияет на то, как часто и какие суммы будет выдавать автомат. В Blood Suckers показатель волатильности очень низкий. Это значит что играя в него, вы будете очень часто выигрывать маленькие суммы. Это очень выгодно при «отмывании» бонусов в казино на первый депозит.

А если взять другой популярный слот — 300 щитов от NextGen. В нем показатель риска будет большим. Значит он насыпает редко. Но если он на отдаче, становитесь под раздачу. Потому как выигрыш может быть очень большим. А может быть и рекордным. В подобных автоматах не редки умножения по x1000+. Которых вы редко встретите в менее рисковых автоматах. Какой тип слотов лучше выбрать решать вам. Но если вы воспользовались бонусом за первый депозит, то лучше выбрать менее рисковые слоты.

Ну а теперь что касается отдачи самого казино. Такого показателя попросту не существует. Этот термин зародился во времена доминирования скриптовых казино. В которых действительно можно было влиять на показатель отдачи отдельного слота. Или сразу всех аппаратов в казино. Однако в лицензионных проектах показатель отдачи строго контролируется органом выдавшим лицензию. Таким образом выбрать казино с хорошей отдачей, значит выбрать лицензионное казино.

Какое казино лучше?

Здесь я предлагаю вам самостоятельно изучить список лучших казино онлайн. И ответить на популярные вопросы — в какие казино лучше играть в интернете. И какое казино самое лучшее казино в интернете. А сделать это я предлагаю вам. Но воспользовались удобным списком для сравнения разных казино. В него будут включены важнейшие пункты. На которые стоит обратить внимание при выборе лучшего казино.

Список лучших онлайн казино для игры на деньги

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Популярные онлайн казино в России и разработчики софта

Популярные онлайн казино не могут позволить себе экономить на ассортименте игр. Поэтому они, как правило, предлагают клиентам софт хорошо себя зарекомендовавших провайдеров. И это не только компании, работающие в индустрии десятки лет. Но и перспективные новые казино 2020 года.

Проверенные производители в популярных онлайн казино

Играть в популярных казино на деньги потому и безопасно, что можно не сомневаться в качестве аппаратов. Например, клубы из моего топа работают с настоящими профессионалами:

Microgaming, чьи автоматы адаптированы под браузерные и мобильные казино версии;

Booongo — брендом, выпускающим оригинальные в плане тематики и бонусных возможностей слоты;

Yggdrasil — молодой компанией со скрупулезным подходом к сюжетным линиям и игровым опциям;

NetEnt — одним из лидеров азартной отрасли, софт которого представлен в широком ассортименте во всех популярных казино России и мира.

Популярные интернет казино в мире

Стоит также отметить, что попасть в топ самых популярных казино не особо сложно. Труднее удерживать позиции в дальнейшем. Учитывая данный нюанс, я отбирал только те ресурсы, где качество в приоритете. Причем, это касается не только ассортимента софта. Я принимал во внимание особенности оформления сайтов и прозрачность бонусных предложений.

Например, большая часть ресурсов в моем топе самых популярных казино онлайн на реальные деньги имеет мультиязычный интерфейс плюс удобные системы фильтров игр по категориям. И помимо этого еще ряд уникальных фишек. Таких как быстрый вывод денег или возможность регистрации с помощью соцсетей.

Популярные казино: как выбрать лучшее заведение для игры онлайн

На сегодняшний день в мире насчитывается несколько тысяч виртуальных игорных клубов. Поэтому, составляя топ самых популярных казино онлайн, я выбирал только те, которые пользуются софтом проверенных разработчиков. Ведь именно поставщики программного обеспечения, беспокоясь о собственной репутации, не позволяют владельцам клубов работать не честно.

Как рассматривать список клубов

Для облегчения выбора, в самой таблице с перечнем лучших ресурсов я даю краткие сведения по каждому заведению. Там же можно открыть и их развернутые обзоры онлайн казино. А при желании нажать на кнопку «Играть» и перейти на сайты для регистрации.

Чтобы вам было проще ориентироваться, я расположил ресурсы в таблице в порядке убывания рейтинга.

По каким основным критериям отобраны самые популярные казино онлайн в России

О честности, безопасности, законности деятельности, а также об ассортименте уже говорилось. Поэтому, отмечу еще такие характеристики, как:

разнообразие доступных платежных систем;

отсутствие скрытых условий при выводе средств;

скорость верификации и проведения операций;

общая надежность каждого бренда.

Ведь, мне возможно где-то повезло не столкнуться с проблемами. Но в отзывах других пользователей озвучивались моменты с сознательным затягиванием выплат. Такие клубы я исключал сразу. И добавил в рейтинг сайты с безупречной репутацией. Ведь, по моему мнению, они смогут устроить и вас по многим параметрам.

Топ 10 казино для безопасной игры

Составляя топ лучших казино, я принимал во внимание защищенность личных данных и средств клиентов. Это важно, так как информация, указываемая посетителями при заполнении регистрационной анкеты и их счета должны быть строго конфиденциальны и защищены от передачи сторонним лицам.

Все ресурсы в указанном выше перечне имеют соответствующие протоколы SSL-шифрования. Которые гарантируют безопасность и сохранность данных пользователей. Кроме того, все они, а не только топ 10 онлайн казино (то есть не только первая десятка в списке) обеспечивают клиентам круглосуточную ежедневную поддержку со стороны саппорта.

Какие казино из топа России и мира останутся лучшими в 2020-м

Раз уж выше речь зашла о топе 10 лучших казино онлайн, то можно попробовать предположить, какие из клубов сохранят свои места в рейтинге в текущем году. Я считаю, что в топ казино 2020 попадут порталы, которые смогут предложить игрокам:

уже знакомые бонусы в виде фиксированных процентов от первого и следующих пополнений. А также фриспины, возможность участия в увлекательных турнирах и лотереях;

надежность, которая обусловлена процентом выплат выигранных денег (не % отдачи, а именно показатель выведенных с баланса средств!);

мобильную версию и/или скачиваемый клиент;

минимальный депозит, что особенно важно для новых посетителей, только начинающих присматриваться к ресурсу.

Я уже сегодня мог было бы высказать свои предположения по поводу топа интернет казино, которые оправдают ожидания по всем указанным параметрам. Дело в том, что попасть в десятку лучших в 2020-м есть шанс у каждого клуба из уже составленного мной рейтинга. Но, вероятно, что владельцы порталов в конкурентной борьбе смогут предложить посетителям какие-то эксклюзивные условия игры и предложения в рамках программы лояльности.

Топ 5 казино онлайн, где можно играть на криптовалюту

В топ казино на деньги в последнее время лидирующие позиции также начинают занимать те ресурсы, которые предлагают пополнять счет и выводить выигрыши посредством криптовалюты. Есть ли такие в моем рейтинге? Разумеется. Я могу быстро привести в качестве примера топ 5 казино, предоставляющие возможность использовать для расчетов не только популярные биткоины, но и другие цифровые деньги. Это:

Мистер Бит Казино;

Slottica;

Argo Casino;

Fresh;

ZigZag777.

И это только те заведения, которые первыми поняли, что за криптовалютой будущее. А значит, к концу 2020 количество их в рейтинге должно возрасти. И я также не задумываясь смогу привести в пример топ 10 казино с игрой на криптовалюту.

Топ рейтинг казино по бонусам

При составлении топ 10 лучших казино и других рейтингов игорных клубов бонусы — это практически единственное, что следует принимать во внимание с осторожностью. Поскольку есть сайты, предлагающие большое количество поощрений, но с нереально трудными условиями их отыгрывания. Также нередко встречаются клубы, заинтересованные только в привлечении новых игроков. То есть предоставляющие только приветственные бонусные предложения.

Лучшие бонусы

В мой топ лучших онлайн казино попали ресурсы, где можно получить реальные подарки. Такие как:

стартовый бонус в размере 100% от первого депозита;

бездеп за регистрацию;

кэшбек.

Sol Casino, к примеру, предлагает самый солидный приветственный бонус в размере 425% от суммы первого пополнения. Но и у остальных брендов в моем топе онлайн казино подарки тоже отличные. В одних меньше процент, но лояльней условия по вагеру. А некоторые предоставляют пакеты, включающие сразу несколько эксклюзивных бонусов для новичков и не только.

Какие казино попадают в список лучших

Перед тем как добавить проект в список лучших казино, приходится проводить небольшой расследование. Которое в конце покажет, достойно ли казино попадется в топ или же от него нужно держаться подальше. Сейчас предлагаю вам изучить по пунктам список, которым я руководствуюсь при выборе казино для игры:

Наличие лицензии. Тут без комментариев. Выше детально описана важность лицензии. И её влияние на отдачу казино;

Необходимые вам платежные системы. Выбирайте те казино, в которых есть удобные для вас платежные системы;

Лимиты на вывод и пополнение. Также вопросов думаю не будет. Чем выше лимиты, тем лучше и надежнее казино. В идеале лимитов на вывод не должно быть совсем. К сожалению, это почти недостижимый идеал. Хотя в списке лучших казино есть проекты без лимитов на вывод;

на вывод; Скорость вывода. Еще один важнейший пункт. Все просто. Чем скорее деньги окажутся у вас в кармане, тем лучше. Также обратите внимание на разную скорость вывода в разных платежках. Например, на Skrill деньги дойдут гораздо быстрее чем на банковский счет;

Количество провайдеров игровых автоматов. Узнайте есть ли ваши любимые в казино;

Русскоязычный сайт и поддержка на русском языке. Если вы не владеете английским языком, этот пункт будет для вас важен;

Мобильная версия. Почти все онлайн казино имеют сегодня мобильную версию. Мой вам совет, обходите стороной интернет казино без мобильной версии сайта;

Live Casino. Игры в казино с живыми дилерами значительно продвинулись за последние годы. Поэтому иногда хочется провести вечер в компании привлекательной девушки-дилера за игрой в живое казино;

Отзывы реальных игроков. Конечно, настоящие отзывы найти трудно. Но на этом сайте будут публиковаться только реальные отзывы. С ними стоит ознакомиться перед игрой.

Вот пожалуй и все. По такому списку я выбираю онлайн казино. И вам советую делать приблизительно также. Это значительно повысит ваши шансы выбрать надежное и честное казино. И это явно лучше чем слепо верить какой-нибудь рекламе на сайте онлайн-кинотеатра.

Казино с хорошей репутацией работают с большим выбором игр

Итак, я уже говорил, что интернет казино с хорошей репутацией работают легально. И с большим количеством провайдеров. Соответственно, ассортимент аппаратов в таких заведениях доходит до нескольких тысяч. Это значит, что в лобби найдется игра, удовлетворяющая запросы даже самых требовательных посетителей.

Ассортимент развлечений радует

В мой перечень лучших клубов вошли такие, где можно играть:

в классические слоты;

онлайн-рулетку;

покер, блэкджек и другие карточные игры.

Помимо этого, многие клубы предлагают пользователям делать ставки на спорт и другие дисциплины. То есть открывают разделы с виртуальным букмекером. Предоставляя широкую роспись событий и конкурентные коэффициенты. Не хуже чем в широко известных конторах для ставок.

Казино с хорошей репутацией: известные клубы

Рассказывая о важности лицензии для игорных заведений, я также говорил о том, что число клубов, предпочитающих работать легально стремительно увеличивается. И это несмотря на то, что процедура получения лицензии не дешевая и достаточно трудоемкая. Но, интереснее всего то, что на этот шаг идут как уже популярные бренды, так и малоизвестные.

Если доверять свои деньги, то только профессионалам

Что касается моего списка интернет казино с хорошей репутацией, то все ресурсы в нем уже успели зарекомендовать себя в азартной отрасли. Ведь, несмотря на то, что в большинстве своем это русские клубы, положительные отзывы о них есть не только в рунете. Еще позитивные отклики о данных игорных сайтах встречаются во многих рейтинговых зарубежных обзорниках. Где часто говорят о широкой клиентской аудитории. Дело в том, что количество пользователей в онлайн казино из моего топа исчисляется сотнями тысяч постоянных игроков. И это еще раз доказывает, что я отбирал лучших из лучших. То есть настоящих профи с отличными условиями для игры и перспективами.

Существует ли список казино с контролем честности?

Да, список честных казино онлайн действительно существует. Но чтобы его создать лично у меня ушло не одна тысяча $. Все эти деньги были потрачены на игру в различных заведениях. А также тестирования работы казино при выводе крупных выигрышей. Ведь именно в таких ситуациях и видно насколько честное казино. Теперь можно с уверенностью сказать — на сайте BestCasinoList собран лучший список честных казино. Потому как собран он реальным игроком.

Но что делать если вы не хотите никому доверять. И привыкли все проверять самостоятельно. Докапываясь до истины самостоятельно. В таком случае обратите внимание на список. Который поможет выбрать максимально честное казино:

Возраст игорного заведения. Простая истина — чем дольше работает казино, тем оно честнее и надежнее. Обращайте внимание на казино которые работают более 5 лет на русском рынке. Вероятнее всего они ведут игру честно. Потому как не продержались бы так долго обманывая игроков;

на русском рынке. Вероятнее всего они ведут игру честно. Потому как не продержались бы так долго обманывая игроков; Отзывы реальных игроков. Опять про отзывы. Думаю, не нужно вам объяснять их важность. Ведь первым делом при выборе любого сервиса вы бежите изучить отзывы. Это совершенно правильно. И разумно. При выборе честного казино отзывы также не стоит обходить стороной. Однако остерегайтесь поддельных и проплаченных комментариев;

Большой лимит на вывод (свыше $100,000 в месяц). И хотя огромные лимиты на вывод не являются гарантией честности, казино с большими лимитами заслуживает больше доверия;

в месяц). И хотя огромные лимиты на вывод не являются гарантией честности, казино с большими лимитами заслуживает больше доверия; Честность и прозрачность правил. К сожалению, этот пункт сложно проверить без совершения депозита. И проверяется он только личным опытом. Но все равно, настоятельно советую изучить правила перед игрой. Особенно правил, касающихся стратегий и отыгрыша бонусных средств. Обычно именно тут кроются самые пикантные подробности. Не знание которых, не освобождает вам от неприятных последствий. Лучше чтобы правила были написаны простым языком. И были максимально прозрачны для любого игрока. Даже совсем новичка в мире онлайн казино. Это будет очень хорошим показателем того, что перед вами честное казино;

Руководствуясь такими пунктами. И имея за плечами огромный опыт игры в онлайн казино. У меня получилось составить список честных казино. В которых есть контроль честности. И в которых не страшно за свои деньги. Так что используйте список лучших казино и никогда не попадайте в неприятные игровые ситуации. А по любым вопросам сразу пишите в комментарии под обзором казино на сайте BestCasinoList. Так вы повысите свои шансы на позитивное решение проблемы.

Плюсы и минусы списка лучших онлайн казино

Наконец мы разобрались как выбрать честное казино. И как был составлен список лучших казино. А также на что стоит обратить внимание про поиске лучшего онлайн казино. . Теперь давайте подробнее разберем минусы и плюсы при выборе казино из списка лучших. Так как нужно быть полностью честным — один человек не может максимально объективно оценить все казино в интернете. И создать идеально честный список лучших казино онлайн. Кстати, это касается не только моего сайта. Но и всех остальных подобных сайтов в интернете. Которые ставят перед собой цель помочь выбрать игрокам лучшие казино в интернете.

Так что предлагаю вам ознакомиться с минусами такого подхода при выборе казино:

Большинство сайтов казино тематики в интернете размещают продажные обзоры . Да, это печальный факт. Но составляя список лучших казино владельцу сайта может заплатить казино. И тогда в топе окажется приплаченный бренд. Который может не выплачивать выигрыши игрокам. И делать другие мошеннические действия с игроками;

. Да, это печальный факт. Но составляя список лучших казино владельцу сайта может заплатить казино. И тогда в топе окажется приплаченный бренд. Который может не выплачивать выигрыши игрокам. И делать другие мошеннические действия с игроками; Отсутствие понимания тематики. Сейчас популярно создавать сайты азартной тематики. И поэтому многие считают это дело доходным и легким. И не подходят серьезно к заполнению сайта контентом. Часто такие горе вебмастера нанимают дешевых копирайтеров на биржах фриланса. Многие из которых еще даже не окончили школу. Прикинуть качество выходящего контента не сложно. Оно находится на крайне низком уровне. И очень часто вводит посетителя сайта в заблуждение. Это одна из причин создания данного сайта. Потому как я хочу поделиться своими знаниями с как можно большим числом игроков.

Как видите пунктов не так много. Однако, они очень важны. И на них определенно стоит обратить внимание. От себя скажу, что сайт BestCasinoList никогда не размещал и не будет размещать продажные обзоры.

Теперь пришло время назвать плюсы выбора казино из готовых списков в интернете. Среди которых можно выделить:

Множество информации. Этот пункт можно отнести к сомнительным плюсам. Так как слишком много не значит хорошо. И информация может не нести смысловой нагрузки. Или хуже того, вводить в заблуждение большим количеством лишних слов;

Все уже сделано для вас. Встретить на просторах интернете красочные списки лучших казино очень легко. Ведь конкуренция вынуждает делать свой сайт более привлекательным и информативным. В итоге вся информация уже обработана и собрана в одной месте. Это удобно;

Есть возможность узнать мнение реальных игроков. Пожалуй, один из основных плюсов готовых списков казино. А также сайта BestCasinoList ;

; Мошеннические проекты не выгодно продвигать через списки лучших казино. Да, именно так. Ведь прийдя раз в новое казино. И столкнувшись с обманом. Игрок больше не вернется. А значит создатель сайта не получит дохода с привлеченного игрока. Так просто;

Эксклюзивные бонусы. Многие казино из списка предоставляют эксклюзивные бонусы исключительно для посетителей сайта. И для тех, кто воспользуется ссылкой именно на этом сайте. Таких условий вы не сможете получить у казино на прямую. Так как бонус зачастую привязывается к ссылке;

Быстрое получение информации. Вся необходимая информация будет собрана в списке казино. Это значительно упростит выбор места для игры.

Такие плюсы можно выделить в первую очередь. Как видите, их количество значительно превышает недостатки. Но лучше оцените все преимущества еще раз. Предлагаю вам ознакомиться с белым списком лучших казино в России 2020:

Лучшие онлайн казино по мнению игроков

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Список лучших казино онлайн России

Список официальных русских онлайн казино был создан не просто так. Потому как ошибочно считать что сервис онлайн услуг в России низкого уровня. Если раньше европейские онлайн казино были на голову выше по качеству чем русские. То сегодня ситуация уже не такая очевидная. Если не брать во внимание всякие «Вулканы» и «Азино777», то в рунете работает достаточно достойных проектов.

Среди преимуществ для русских игроков:

Молниеносные выплаты. Конкуренция вынудила многие онлайн казино проводить выплаты максимально быстро;

Полноценная русская поддержка 24/7. Практически на всех сайтах из списка лучших онлайн казино поддержка работает круглосуточно;

Набор платежных средств на любой вкус и цвет. В русских онлайн казино будут доступны удобные платежные системы не только для россиян. Но и для других русскоговорящих жителей СНГ;

Регулярное создание зеркал и путей обхода блокировок. Наши специалисты все время придумывают новые способы обхода блокировок. С такой технической поддержкой вы никогда не потеряете доступ к своего игровому счету;

Полноценные скачиваемые версии казино на всех платформах. Если скачиваемой версии нету, тогда обязательно будет удобная адаптивная версия сайта. Которая будет доступная для игры с мобильных устройств.

Для наглядности предлагаю посмотреть на набор платежных методов одного из топовых казино России:

Валюта счета Российские рубли, Евро, Доллары США, Казахстанские Тенге, Тайские Баты Способы депозита Банковские карты Visa, Mastercard, Платежная система «Мир», Entropay, Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, SMS, Skrill, ecoPayz, Neteller, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Rapid Transfer, iDEAL, Paysafecard, Криптовалюты Способы вывода Банковские карты Visa, Mastercard, Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, Skrill, Neteller, Криптовалюты

Далеко не все зарубежные казино предоставляют такие условия для своих клиентов. Особенно для игроков из России и стран СНГ. И с такой скоростью отвечают на жалобы и пожелания своих игроков.

Ответы на часто задаваемые вопросы игроков казино

Создавая список онлайн казино я задавался многими вопросами. На которые ищут ответ многие посетители интернет казино. В этом блоке я постарался дать лаконичные ответы на интересующие игроков вопросы:

Возможно ли зарабатывать в казино? Нет, это невозможно. Так как казино это всего лишь одно из платных развлечений в интернете. И относится к нему нужно именно как к развлечению. Но если вам пытаются продать схемы заработка на казино, то перед вами 100% мошенник. Ведь играя в лицензионном казино никакие схемы работать не будут. А в скриптовом казино вам никто не выплатит выигрыш.

Я крупно выиграл. Мне выведут выигрыш? Второй по популярности вопрос. И ответить на него очень просто. Если вы выбрали казино из списка лучших, тогда вы можете не беспокоиться за свои деньги. Потому как ваш выигрыш будет выведен согласно лимитам казино.

Стоит ли начинать играть в казино? С целью заработать, однозначно нет. А вот с целью приятно провести время и испытать свою удачу, да. Но если вы по природе своей человек азартный. В таком случае лучше забывать об игре в онлайн казино и покинуть данный сайт.

Можно ли выиграть в онлайн казино? Да. И выиграть можно очень много. Даже больше чем вы могли себе представить. Но с таким выигрышем нужно быть очень осторожным. Ведь он может круто изменить вашу жизнь. А выигранные деньги не всегда меняют вашу жизнь к лучшему. Они могут привести к неприятным последствиям.

Заключительное слово

Перед собой я поставил задачей составить список лучших казино онлайн. При этом самостоятельно протестировав все казино. Таким образом в список лучших онлайн казино вошли только честные казино. Которые дорожат своей репутацией. И готовы пройти любую проверку. Использовать такой список казино очень удобно. Так как вся информация удобно структурирована. А перейдя на страничку с обзором казино, вы можете не только прочитать всю информацию о выбранном проекте. Но и выбрать бонус для более выгодной и интересной игры. Так что не тратьте свое драгоценное время. Ознакомьтесь со списком интернет казино и начинайте свое захватывающие приключение в мир азартных игр.